Украина

Сенсационная победа Львова над донецким Шахтером не осталась без внимания экспертов.

Согласно мнению экспертной комиссии Всеукраинского объединения тренеров по футболу, лучшим тренером 19-го тура украинской Премьер-лиги стал наставник Львова Анатолий Бессмертный.

Команда украинского специалиста смогла добыть сенсационную победу над действующим чемпионом УПЛ — донецким Шахтером со счетом 3:2.

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Согласно среднему показателю оценок по пяти различным показателям, среди которых присутствуют важность номинального результата команды, трудности при построении и управлении подопечными, мастерство работы с кадрами, тренерское мастерство и совокупный критерий оценивания, Бессмертному удалось набрать 4,6 баллов из 5 возможных.

После завершения тура, Львов набрал 15 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Отметим, что лучшим игроком минувшего тура УПЛ признан нападающий Львова Шина.

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