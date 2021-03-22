Украина

Форвард Львова Шина удостоился престижного звания.

Стал известен лучший игрок УПЛ по итогам 19-го тура чемпионата Украины, об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Звание удостоится получил полузащитник Львова Шина, на счету которого забил гол и ассист в матче с Шахтером.

24-летний бразилец опередил в голосовании форварда Днепра-1 Марио Чуже и нападающего Ворсклы Руслана Степанюка, на счету которых по дублю в матчах с Десной и Олимпиком соответственно.

Ранее Football.ua подвел итоги 19-го тура УПЛ.

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