Украина

Национальная команда в сборе накануне мартовских поединков.

Андрей Шевченко (по центру) и футболисты сборной Украины, УАФ

Андрей Шевченко (по центру) и футболисты сборной Украины, УАФ

Сборная Украины начала сбор перед мартовскими матчами квалификации чемпионата мира-2022, об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Сегодня, 22-го марта, в расположение команды прибыли все вызванные футболисты и тренерский штаб.

В команде сдали ПЦР-тесты, результаты которых будут после обеда, на 18.00 запланирована тренировка на УТК имени Банникова.

Вылет в Париж на матч с Францией запланирован на 23 марта, 16:00.

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