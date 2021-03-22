Национальная команда в сборе накануне мартовских поединков.
Андрей Шевченко (по центру) и футболисты сборной Украины, УАФ
22 марта 2021, 14:18
Сборная Украины начала сбор перед мартовскими матчами квалификации чемпионата мира-2022, об этом сообщается на официальном сайте УАФ.
Сегодня, 22-го марта, в расположение команды прибыли все вызванные футболисты и тренерский штаб.
В команде сдали ПЦР-тесты, результаты которых будут после обеда, на 18.00 запланирована тренировка на УТК имени Банникова.
Вылет в Париж на матч с Францией запланирован на 23 марта, 16:00.
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