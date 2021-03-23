Появилась информация из лазарета столичного клуба.
Артем Беседин, ФК Динамо Киев
23 марта 2021, 21:36
Главный врач ФК Динамо Киев Андрей Шморгун рассказал о ситуации с травмированными игроками "бело-синих".
- Артем Беседин и Виктор Цыганков почувствовали дискомфорт на предыгровых тренировках. У Беседина повреждение приводящей мышцы, а у Виктора – икроножной. В период матчей сборных они будут заниматься лечением в расположении клуба. О сроках возвращения пока говорить рано.
Касательно Беньямина Вербича, скоро он планирует приступить к беговой работе.
Владимир Костевич прошел компьютерную диагностику в Польше и скоро прибудет в Киев и приступит к беговой работе.
Вне Украины пока находится и Никита Бурда. Он проходит реабилитацию в Сербии.
Помимо этого, не тренируется пока и голкипер Руслан Нещерет. У него воспаление сухожилия бицепса. Он пропустит несколько недель, — приводит слова специалиста официальный сайт киевского клуба.
Ранее экс-тренер Динамо Сергей Ребров рассказал об испанском векторе развития структуры Динамо.