Украина

Появилась информация из лазарета столичного клуба.

Главный врач ФК Динамо Киев Андрей Шморгун рассказал о ситуации с травмированными игроками "бело-синих".

- Артем Беседин и Виктор Цыганков почувствовали дискомфорт на предыгровых тренировках. У Беседина повреждение приводящей мышцы, а у Виктора – икроножной. В период матчей сборных они будут заниматься лечением в расположении клуба. О сроках возвращения пока говорить рано.

Касательно Беньямина Вербича, скоро он планирует приступить к беговой работе.

Владимир Костевич прошел компьютерную диагностику в Польше и скоро прибудет в Киев и приступит к беговой работе.

Вне Украины пока находится и Никита Бурда. Он проходит реабилитацию в Сербии.

Помимо этого, не тренируется пока и голкипер Руслан Нещерет. У него воспаление сухожилия бицепса. Он пропустит несколько недель, — приводит слова специалиста официальный сайт киевского клуба.

Ранее экс-тренер Динамо Сергей Ребров рассказал об испанском векторе развития структуры Динамо.