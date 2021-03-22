Украина

Украинский специалист объяснил свое решение на отказ от предложения Игоря Суркиса.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, почему он отказался от предложения президента киевского Динамо Игоря Суркиса возглавить "бело-синих" минувшим летом.

"Контракт с Ференцварошем? Конечно, контракт удерживал. Если бы это предложение было немножко в другое время… Это предложение было за несколько недель до старта квалификации Лиги чемпионов.

Я верил в свою команду и я не могу сказать, что на 100% был уверен в том, что попадем в групповой этап Лиги чемпионов, но это был следующий этап моей работы.

Мне нравилось и нравится работать с Ференцварошем, я верил в нее, я не мог бросить эту команду, потому что вот сейчас срочно нужен тренер киевскому Динамо. Я люблю Динамо, но самое главное, что это предложение было немножко не вовремя.

Обиделся ли Суркис? Не знаю, это вы у него спросите. Что такое обида? Со временем все проходит. Кто-то на что-то обижается, но время все расставляет на свои места. Посмотрим. А кто обиделся там или нет, это вопрос не ко мне", — сказал Ребров в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее, мы публиковали фрагменты интервью Реброва, в которых он рассуждал о судейском скандале в УПЛ и месте его подопечного, Игоря Харатина, в составе национальной сборной Украины. Также украинец рассказал о своем возможном возвращении в Украину.