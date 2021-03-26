Украина

Форвард львовского клуба удостоился престижного звания.

Нападающий ПФК Львов Шина признан лучшим игроком марта в чемпионате Украины.

В голосовании поучаствовало около 3 500 респондентов. Бразилец с уверенным отрывом набрал 44 процента голосов.

Второе место с 29-ю процентами занят голкипер Динамо Георгий Бущан.

Замкнул тройку хавбек "бело-синих" Сергей Сидорчук — 10 процентов.

Напомним, что Шина был признан лучшим игроком 19-го тура УПЛ.

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