Украина

В услугах украинского голкипера Динамо заинтересован АЕК.

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Греции, сообщает Sporx.

По информации греческой прессы, в услугах 33-летнего украинского голкипера заинтересован афинский АЕК, который уже начал переговоры с футболистом.

Сам Бойко не против сменить клуб, так как он потерял место в основном составе киевлян и остается без игровой практики. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Бойко провел всего лишь два поединка, один из которых на ноль.

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