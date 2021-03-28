В услугах украинского голкипера Динамо заинтересован АЕК.
Денис Бойко, ФК Динамо Киев
28 марта 2021, 13:34
Вратарь киевского Динамо Денис Бойко в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Греции, сообщает Sporx.
По информации греческой прессы, в услугах 33-летнего украинского голкипера заинтересован афинский АЕК, который уже начал переговоры с футболистом.
Сам Бойко не против сменить клуб, так как он потерял место в основном составе киевлян и остается без игровой практики. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Бойко провел всего лишь два поединка, один из которых на ноль.
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