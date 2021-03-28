Украина

Хавбек киевского клуба поделился своими эмоциями после спарринга с бухарестским Динамо.

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский прокомментировал победу "бело-синих" в товарищеском поединке против бухарестского Динамо (3:0).

"Нам объяснили, что этот матч больше для Динамо Бухарест, чтобы помочь им собрать средства и заявиться на следующий сезон. Игру соперника не разбирали, нам просто сказали, что будет матч с Динамо Бухарест. Готовились к этому матчу в обычном режиме.

От матча только положительные впечатления. Соперники старались, бились до конца. Но в конечном итоге мы сегодня стали победителями потому что использовали свои моменты. В общем мы контролировали игру.

Наши молодые ребята играли достаточно уверенно. Не было видно, чтобы они волновались. Думаю, внутри у каждого немного было волнение. Но вышли на поле все уверенно.

Капитанская повязка для Моргуна? После матча его все поздравили. Молодец, заслужил. Многие молодые ребята запомнят этот момент на всю жизнь. Я бы запомнил такое на всю жизнь – сыграть в таком юном возрасте за такой легендарный клуб, как Динамо", — сказал Андриевский в интервью пресс-службе Динамо.

Видеообзор матча Динамо Киев — Динамо Бухарест можно посмотреть на Football.ua.