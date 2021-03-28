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Президент киевского клуба рассказал о ситуации с травмированными футболистами.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу "бело-синих" в товарищеском матче против бухарестского Динамо (3:0), а также рассказал о ситуации с травмированными футболистами.

"Это была идея Мирчи – сыграть этот матч, проверить молодежь, пока игроки в сборной и для игровой практики это лучше, чем просто тренироваться. Ребятам интересно, и многие из них тренировались с первой командой. Без зрителей – плохо, но сыграли, во втором тайме вышло много молодежи. Надо смотреть, кто у нас есть.

Луческу обратился — мы помогли, как смогли. Приняли их на своей базе, они там тренируются. Они оказались в сложной ситуации, и мы должны помогать всем, чем можем, потому что сегодня любой клуб может оказаться в такой ситуации. Не было никаких проблем. Планировали играть на Олимпийском, они же продавали билеты в онлайне. Но из-за сборной задействовали наше поле.

Травмированные игроки? Беседин будет тренироваться со следующей недели, а Цыганкову, наверное, нужна еще неделя", – сказал Суркис в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Динамо Киев — Динамо Бухарест можно посмотреть на Football.ua.