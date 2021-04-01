Украина

Футболист Шахтера готовится к продолжению чемпионата Украины.

Защитник донецкого Шахтера Сергей Болбат поделился своими ожиданиями от заключительной части украинской Премьер-лиги после международной паузы на матчи сборных.

"После начала паузы нам дали выходные, потому нужно было втянуться. Главное, чтобы были готовы к чемпионату, когда все вместе соберемся.

Разница между игроками сборной и клуба будет. Нужно все сбалансировать, оценить состояние каждого футболиста. Мистер (Луиш Каштру – прим.) не первый день в футболе и все понимает. Это привычная ситуация, когда игроки возвращаются из сборных, поэтому все будет в порядке", — приводит слова Болбата официальный сайт "горняков".

После 19 игр Шахтер занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Динамо на семь очков.

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