Футболист Шахтера готовится к продолжению чемпионата Украины.
СЕРГЕЙ БОЛБАТ, GETTY IMAGES
01 апреля 2021, 14:35
Защитник донецкого Шахтера Сергей Болбат поделился своими ожиданиями от заключительной части украинской Премьер-лиги после международной паузы на матчи сборных.
"После начала паузы нам дали выходные, потому нужно было втянуться. Главное, чтобы были готовы к чемпионату, когда все вместе соберемся.
Разница между игроками сборной и клуба будет. Нужно все сбалансировать, оценить состояние каждого футболиста. Мистер (Луиш Каштру – прим.) не первый день в футболе и все понимает. Это привычная ситуация, когда игроки возвращаются из сборных, поэтому все будет в порядке", — приводит слова Болбата официальный сайт "горняков".
После 19 игр Шахтер занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Динамо на семь очков.
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