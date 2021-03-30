Украина

Football.ua продолжает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберет лучший состав главных клубов Европы.

В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших тренерах Шахтера. Людях, которые отдали клубу достаточно много лет карьеры и из кусочков собирали боеспособные коллективы, гремевшие в СССР, Украине и Европе.

Напомним, были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Редакция остановила свой выбор на трех тренерах. Пускай Невио Скала и принес дончанам первое в истории чемпионство в Украине, но итоговое трио составили Олег Ошенков, Виктор Прокопенко и Мирча Луческу.

Олег Ошенков

До прихода в Шахтер Олег Ошенков успел потренировать ни один клуб, включая киевское и ленингрдское Динамо, но самый продолжительный отрезок своей карьеры он провел именно в Шахтере. Девять лет в одном клубе — очень солидный показатель, учитывая специфику работы и время, в которое Ошенков тренировал.

Специалист пришел в клуб в 1960 году, а уже в 1961 "горняки" праздновали победу в Кубке СССР. Однако Ошенков вовсе не собирался останавливаться. Несмотря на громкий триумф, тренер видел недостатки в игре своей команды и ждал от нее большего уже в следующем году. Больше сделать не получилось, а вот вновь выиграть Кубок СССР — да.

Такое достижение удавалось лишь московскому Спартаку еще в околовоенный период. Секретом успеха Ошенкова считается очень кропотливая предсезонная подготовка, когда проводилось очень много работы над физикой и разбирались схемы для атакующего футбола. Тогдашний тренер "горняков" считался одним из наиболее самобытных специалистов на советском просторе.

Успехи Шахтера под руководством Ошенкова в регулярном чемпионате были более скромными. Тренер вошел в историю дончан, в большей мере, как мастер кубковых противостояний. Олег Ошенков доводил команду до еще одного финала, но там Шахтер все-таки уступил московскому Спартаку.

Виктор Прокопенко

Уроженец Мариуполя начинал тренерскую карьеру в одесском Черноморце, затем последовал двухлетний период в Роторе из Волгограда и снова возвращение в Черноморец. Работа с одесситами вновь подошла к логическому завершению и специалист вновь отправился в Ротор, с которым давал бой московскому Спартаку и выбивал Манчестер Юнайтед из еврокубков.

После второго пришествия в Волгоград Прокопенко перебрался в Шахтер, который лишь начинал свое восхождение. Талантливый специалист сразу же добился успеха и в Донецке, завоевав с "горняками" путевку в Лигу чемпионов. К тому же, Прокопенко заложил фундамент, на котором взросла команда, которая в будущем давала бой Динамо и вскоре стала доминировать в украинском футболе.

Именно при Прокопенко Шахтер после долгого перерыва обыграл Динамо, почувствовав, что можно претендовать на самые высокие награды. Тренер славился умением быстро налаживать командный механизм, но в какой-то момент вектор Шахтера поменялся на иностранных специалистов и место Прокопенко занял Невио Скала, который и завоевал первое чемпионство "горняков" в Украине.

В трофейном зале Виктора Прокопенко времен Шахтера имеются два комплекта серебряных наград чемпионата Украины, победа в Кубке Украины 2001 года и орден "За заслуги". Помимо выдающихся тренерских способностей, Прокопенко отличался острым умом, хорошим чувством юмора и пользовался огромным уважением в футбольном мире.

Мирча Луческу

Приход румынского тренера в Шахтер был серьезным сигналом и вызовом для Динамо — Шахтер готов сражаться за все титулы, пригласив специалиста с именем и серьезными достижениями, такими как два чемпионства в Турции и два чемпионства в Румынии. Тренерский опыт в Пизе, Брешии, Реджине и даже несколько месяцев Интере — серьезное резюме для чемпионата Украины.

Мирча Луческу выиграл чемпионство в своем первом же сезоне, а еще через год смог защитить титул, чем сразу оформил себе огромный кредит доверия. Румын постепенно выстраивал команду для серьезных свершений, но до них дело могло вовсе и не дойти. Сезон, в котором Шахтер выиграл Кубок УЕФА, начался для "горняков" очень плохо.

После девяти туров "горняки" расположились на 11 строчке турнирной таблицы, Ринат Ахметов доверился Луческу и решил оставить его в клубе. Каков итог? В конце сезона дончане поднимали над головой Кубок УЕФА, пускай чемпионство и Кубок были проиграны. Пока что это главное достижение в истории Шахтера.

Луческу был неоднозначной личность — кто-то вспоминает его с большим уважением, кому-то же совместная работа пришлась не по душе. Пресс-конференции Мистер тоже были отдельным видом искусства, но восемь чемпионских титулов, шесть Кубков Украины, семь Суперкубков Украины, заветный Кубок УЕФА, множество раскрытых игроков, которые все еще "шумят" в футбольной Европе и Шахтер, пытающийся доминировать и играть ярко, в независимости от соперника, остаются его огромной заслугой.

Редакция Football.ua считает, что возглавить символическую сборную Шахтера всех времен должен Мирча Луческу.

Теперь же выбор за нашими читателями. Кто должен быть главным тренером легендарного состава Шахтера?