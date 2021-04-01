Украина

Центральный матч 20-го тура чемпионата Украины пройдет с присутствием болельщиков на трибунах.

Центральный поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги между Александрией и киевским Динамо пройдет со зрителями на трибунах.

Билеты на матч УПЛ, который пройдет на стадионе КСК Ника, можно приобрести онлайн на официальном сайте Александрии. Также они будут продаваться в день матча перед игрой.

После 19 игр Динамо уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ, на семь очков опережая донецкий Шахтер. У Александрии 26 баллов и седьмая строчка. В случае победы, команда Владимира Шарана может догнать Колос, если команда из Ковалевки свой матч проиграет.

Матч Александрия — Динамо пройдет в воскресенье, 4 апреля, в 19:30 по киевскому времени.

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