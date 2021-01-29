Украина

Киевский клуб начал сотрудничество с блокчейн-компанией.

Киевское Динамо несколько дней назад объявило о назначении вице-президентом клуба по вопросам инновации Марка Гинзбурга.

Функционер прокомментировал данное событие, заявив, что клуб готов к инновационным действиям прямо сейчас.

"Хочу сразу отметить, что я согласился стать вице-президентом Динамо для того, чтобы помочь клубу занять ведущие позиции в мире инноваций и новых технологий.

Технология блокчейн сейчас является драйвером кардинальных изменений в мировой экономике, финансовой, банковской и социальной сферах, промышленности и всех отраслях современной общественной жизни.

Абсолютно закономерно, что блокчейн пришел к футболу. Этот вид спорта объединяет 3,5 млрд болельщиков на всех континентах. Динамо будет первым клубом в Украине, первым во всей Восточной Европе и войдет в первую десятку европейских клубов, которые введут токенизацию".

Также специалист назвал клубы, которые уже ввели в свою систему токенизацию и находятся на передовых ролях.

"Впереди нас – такие команды, как Барселона, ПСЖ, Ювентус, Рома, Атлетико, Галатасарай. Это будет мощный общественный и международный резонанс.

Мы собрали команду единомышленников и профессионалов и постараемся принести максимальную пользу инновационным процессам в Динамо", — цитирует Гинзбурга пресс-служба Динамо.

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