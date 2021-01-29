Киевский клуб начал сотрудничество с блокчейн-компанией.
Марк Гинзбург, ФАКТЫ
29 января 2021, 07:54
Киевское Динамо несколько дней назад объявило о назначении вице-президентом клуба по вопросам инновации Марка Гинзбурга.
Функционер прокомментировал данное событие, заявив, что клуб готов к инновационным действиям прямо сейчас.
"Хочу сразу отметить, что я согласился стать вице-президентом Динамо для того, чтобы помочь клубу занять ведущие позиции в мире инноваций и новых технологий.
Технология блокчейн сейчас является драйвером кардинальных изменений в мировой экономике, финансовой, банковской и социальной сферах, промышленности и всех отраслях современной общественной жизни.
Абсолютно закономерно, что блокчейн пришел к футболу. Этот вид спорта объединяет 3,5 млрд болельщиков на всех континентах. Динамо будет первым клубом в Украине, первым во всей Восточной Европе и войдет в первую десятку европейских клубов, которые введут токенизацию".
Также специалист назвал клубы, которые уже ввели в свою систему токенизацию и находятся на передовых ролях.
"Впереди нас – такие команды, как Барселона, ПСЖ, Ювентус, Рома, Атлетико, Галатасарай. Это будет мощный общественный и международный резонанс.
Мы собрали команду единомышленников и профессионалов и постараемся принести максимальную пользу инновационным процессам в Динамо", — цитирует Гинзбурга пресс-служба Динамо.
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