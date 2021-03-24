Украина

Новый газон на стадионе имени Бойко пока не готов к проведению матчей.

Мариуполь свой следующий домашний матч в рамках 20-го тура УПЛ проведет в Харькове на стадионе ОСК Металлист, где команда Остапа Маркевича примет Ингулец.

Напомним, что Мариуполь большую часть нынешнего сезона проводил домашние матчи вне своего стадиона, который находится на реконструкции. Однако если все работы самой арены завершены, то новый газон пока не готов принимать поединки.

"Друзья, в минувший уик-энд наша команда после практически 7-месячного отсутствия вернулась домой – на стадион имени В.С.Бойко. Матч против Миная посетили 1587 болельщика. Мы благодарим Вас за поддержку!

Все это время на нашем родном стадионе происходила полная реконструкция футбольного поля, которая включала в себя не только замену травяного покрытия, но и монтаж новой дренажной системы, электрической системы подогрева и современного автоматического полива. Такая масштабная реконструкция (первая в истории стадиона!) немного затянулась по независящим от нас причинам, а именно — из-за аномально холодной для нашего региона зимы. Тестовые нагрузки во время прошедшего матча с Минаем показали, что новому газону все таки необходимо дополнительное время на рост и интенсивное укоренение газонной травы. Иначе опять будет лететь песок, а футболисты будут получать необязательные травмы.

Поэтому, как бы мы этого ни хотели, но мы вынуждены следующую игру 20-го тура против Ингульца опять провести на выезде, в Харькове (на ОСК Металлист). Мы ежедневно мониторим состояние газона на стадионе Бойко, но погода (буквально позавчера у нас опять шел обильный снег) оставляет нам мало шансов и на 21-й тур. Мы очень рассчитываем вернуться на домашний стадион хотя бы к 22-му туру. Просим футбольную общественность Мариуполя с пониманием отнестись к сложившейся ситуации!", — говорится в заявлении на официальном сайте Мариуполя.

После 19 туров Мариуполь набрал 18 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ.