Украина

Андрей Засуха рассказал о перипетиях истории с опытным нападающим.

Президент Колоса Андрей Засуха прокомментировал инцидент с Евгением Селезневым на зимнем тренировочном сборе, когда звездный нападающий отправился домой.

"Колос не отмалчивается. Я просто не хотел портить Селезневу жизнь и что-то рассказывать. Нет никакого смысла. Если я начну рассказывать, что Женя что-то неправильно делал в клубе или почему он уехал из Турции, то это будет неправильно.

Мне все задавали вопросы из-за чего Селезнев покинул сборы. Когда он вернулся, я ему сказал: "Давай сделаем заявление, согласно которому ты уехал домой по семейным обстоятельствам. И ты больше не даешь интервью, не раздуваешь в СМИ. Потом идешь в команду, говоришь с ребятами и тренерским штабом насчет того, что им не нравится. Чтобы понятно разрешить ситуацию".

Как видите, ничего не произошло. Все хотели писать, рассказывать, но я сказал, что не нужно этого делать. Это не по-пацански. У нас так в Ковалевке не принято.

Про нарушителя режима и алкоголь сказал же только Селезнев. Ни я, ни один представитель Колоса не сказали об этом и о том, что мы отправили Евгения домой. От Колоса не было никакой информации. Селезнев начал бегать по всем блогерам и махать справкой, что он "чистый". Что он мне хочет доказать?

Я ему сказал, чтобы посидел тихонечко, все вернутся со сборов и решим вопрос. Предложил поговорить с тренером и командой. Что он сделал? Пошел в прямой эфир и извинился. Мы об одном договариваемся, а человек делает другое.

Почему Костышин не комментирует ситуацию в СМИ? Потому что пока Костышин вернулся из Турции, этот уже наплел тут столько... Я трижды хотел отправить Селезнева из команды до зимних сборов. Я ему плачу деньги, а он что попало. У него не все так складывалось, как мне хотелось. В конце первой части сезона игра Селезнева улучшилась и Костышин меня уговорил оставить Женю. А потом я слушаю, что в команде заговор по ликвидации Селезнева...", — сказал Андрей Засуха в эфире Вацко Live.

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