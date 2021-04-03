Украина

Главный тренер днепрян прокомментировал игру.

Днепр-1 в рамках поединка 20-го тура чемпионата Украины на своем поле уничтожил Львов со счетом 5:1.

Главный тренер днепрян остался доволен своими подопечными и отдал должное соперника.

"В первую очередь, поздравляю команду с игрой, с выполненным планом на матч. Несмотря на то, что Львов после матча с Шахтером находился в хорошем положении, и один только визит на Днепр-Арену не делал их аутсайдерами. Если соперник забивает Шахтеру три гола, это показывает его сильную сторону. Поэтому мы готовились с большим уважением.

Конечно, удаление нам помогло, но, когда команда обороняется, каждый отдается на 20-30 процентов больше, и очень трудно пройти автобус. Мы раскрывали фланги, искали зоны между линиями, подавали, подбор был наш и реализация сегодня была такой, какой не хватало в других матчах. Поэтому, мы очень довольны и в хорошем настроении готовимся к матчу с Динамо.

Вагнер и Билл? Я внимательно слежу за их адаптацией. И это не пустые слова. Знаю и чувствую, когда им надо дать шанс. Сегодня при имеющемся результате была возможность дать им почувствовать давление, но без очень большой ответственности. Они имели возможность проявить свои лучшие качества", — приводит слова Йовичевича официальный сайт днепрян.

Напомним, что победа над Львовом стала для Днепра-1 рекордной в УПЛ.