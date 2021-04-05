Хавбек мариупольского клуба удостоился престижного звания.
Артем Бондаренко, ФК Мариуполь
05 апреля 2021, 12:37
Стал известен лучший игрок 20-го тура украинской Премьер-лиги.
Престижного звания удостоился полузащитник Шахтера, выступающий на правах аренды за Мариуполь, Артем Бондаренко.
20-летний украинец оформил хет-трик (2 гола были забиты с пенальти) во встрече с Ингульцом.
В голосовании хавбек опередил авторов дублей в ворота Руха и Ворсклы соответственно полузащитника Зари Артема Громова и форварда Шахтера Жуниора Мораеса.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь — Ингулец.
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