Украина

Хавбек мариупольского клуба удостоился престижного звания.

Стал известен лучший игрок 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Престижного звания удостоился полузащитник Шахтера, выступающий на правах аренды за Мариуполь, Артем Бондаренко.

20-летний украинец оформил хет-трик (2 гола были забиты с пенальти) во встрече с Ингульцом.

В голосовании хавбек опередил авторов дублей в ворота Руха и Ворсклы соответственно полузащитника Зари Артема Громова и форварда Шахтера Жуниора Мораеса.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь — Ингулец.

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