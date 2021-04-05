Украина

Румынский специалист признан лучшим наставником завершившегося тура.

УПЛ объявило лучшего тренера по итогам матчей 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Награды удостоился 75-летний наставник киевского Динамо Мирча Луческу.

В завершенном туре УПЛ его подопечные на выезде обыграли Александрию, сохранив 7-очковый отрыв от Шахтера.

Румынский специалист получил 4,8 балла из возможных 5.

Ранее стал известен лучший футболист 20-го тура украинской Премьер-лиги.

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