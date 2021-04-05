Румынский специалист признан лучшим наставником завершившегося тура.
Мирча Луческу, ФК Динамо Киев
05 апреля 2021, 13:55
УПЛ объявило лучшего тренера по итогам матчей 20-го тура украинской Премьер-лиги.
Награды удостоился 75-летний наставник киевского Динамо Мирча Луческу.
В завершенном туре УПЛ его подопечные на выезде обыграли Александрию, сохранив 7-очковый отрыв от Шахтера.
Румынский специалист получил 4,8 балла из возможных 5.
Ранее стал известен лучший футболист 20-го тура украинской Премьер-лиги.
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