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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Нападающий сборной Финляндии Темму Пукки, ставший автором единственного гола в ворота сборной Украины, высказался об ошибке Виталия Миколенко: "Не знаю, что случилось в тот момент в штрафной".

Но наши читатели знают, что произошло😒👇

⚽ Гондурас не пустил США на Олимпийские игры в Токио.

🤔🤔🤔

⚽ Нападающий Реала Гарет Бэйл, ныне выступающий в аренде за Тоттенхэм, высказался о своем будущем: "Я должен вернуться в Реал, но футбол — не единственное, что меня интересует".

🤐🤐🤐

Карьера рэп-артиста?😨

⚽ Известный футбольный агент Мино Райола поделился мнением о главном тренере Манчестер Сити Хосепе Гвардиоле: "Я закрыл эту книгу уже достаточно давно".

Не, ну это "тоттенхэмский" поступок!

⚽ Бывший нападающий Тоттенхэма Джермейн Дефо заявил, что Харри Кейну пора сменить клубную прописку: "Если он хочет выиграть трофеи, то он должен уйти из Тоттенхэма".

Пользователь M.U.F.C. 1878 получил бан за расизм по отношению к Дефо😉

⚽ Северная Македония сенсационно обыграла сборную Германии в рамках отбора на ЧМ-2022.

Жесть, что с этой Германией мы набрали ноль очков в Лиге наций😠

⚽ Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер рассказал, как не захотел подписывать игрока из-за ирокеза и заявил скауту следующее: "Поехали домой, он нам неинтересен".

Традиционная рубрика👇

⚽ Главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола сомневается, что в предстоящее межсезонье его команде удастся приобрести необходимого футболиста на позицию центрфорварда: "При нынешних ценах мы не подпишем никакого форварда. Это невозможно!"

Без Супряги этот список выглядит неполноценным🙄

⚽ Динамо Киев создаст свой телеканал, который будет иностранным.

И на креативного директора тратиться не нужно👇

⚽ Вест Бромвич растоптал Челси на Стэмфорд Бридж в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги.

⚽ Дубль Шахтера обыграл Ворсклу U21 благодаря голу Тайсона.

Ну он же хотел сменить клубную прописку, верно? Вот ему и сменили🤷‍♂️

⚽ Лидер Второй лиги Металл подписал контракт с бразильским защитником Эбертом Кардозо да Силвой.

👀👀👀

⚽ Полузащитник Миная Михаил Кополовец принял решение завершить карьеру футболиста и полностью сосредоточиться на руководящей должности.

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