Украина

Опытный специалист пока не хочет тренировать родную национальную команду.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу за последние несколько лет получил два предложения возглавить сборную Румынии, но оба раза отвечал отказом. Об этом сообщает Telekomsport.

Впервые румынский специалист отказался от предложения возглавить национальную команду в октябре 2014 года из-за действующего контракт с донецким Шахтером. Затем он во второй раз отказал в мае 2016 года, при этом будучи свободным перед тем, как возглавил Зенит.

"Были предприняты две попытки, чтобы Мирча Луческу стал главный тренером сборной Румынии, но дважды он отказывался. В первый раз после ухода Пицуркэ, а во второй раз — когда закончился контракт Йордэнеску. Это два предложения, которые, как мне известно, обсуждались с Мирчей Луческу", — сказал советник президента Федерации футбола Румынии Андрей Вочин.

Отметим, что Луческу уже возглавлял сборную Румынии с 1981 по 1986 года. Под его руководством румыны впервые сыграли на чемпионате Европы в 1984 году во Франции.