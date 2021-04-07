Украина

Винисиус Тобиас входит в сферу интересов донецкого Шахтера.

Президент Интернасьонала Алессандро Барселлос отверг слухи СМИ о том, что бразильский клуб имеет предложения по защитнику Винисиусу Тобиасу.

"Когда мы говорим о переговорах, когда на самом деле их нет, это сложно. Нужно заниматься конкретными вещами, а у Интернасьонала нет предложений. У Интернасьонала нет предложений на столе, на бумаге. Если у кого и будет преимущество в переговорах, так это будет Интернасьонал. Мы ни за какие деньги не будет продавать Винисиуса Тобиаса", — приводит слова Барселлоса Revista Colorada.

Ранее сообщалось, что Шахтер приостановил работу над подписанием Тобиаса из-за того, что клубы не смогли договориться о сумме трансфера 17-летнего футболиста.

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