Украина

Наставник "горняков" рассказал о своем приходе в Шахтер, а также поделился своими мыслями о структуре донецкого клуба.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о том, как он возглавил "горняков", а также поделился своими мыслями о структуре донецкого клуба.

"Возле меня был Сергей Палкин, генеральный директор клуба, передо мной был состав. Я чувствовал себя очень уверенно и знаете, когда ты не несешь за своей спиной огромное количество титулов и трофеев, ты чувствуешь атмосферу — смогу ли.

Например то, что сейчас происходит в Барселоне — никаких трофеев, никаких титулов. Если ты никогда не тренировал команду, которая может бороться за титулы — высокие титулы, не те, что с дублем или резервными командами, а я говорю за высочайший уровень, ты всегда чувствуешь этот дух и тогда я думал об этом и слава Богу, тогда я чувствовал это.

Это еще один способ мотивировать себя и сейчас я супер мотивирован — мы хотим стать чемпионами Украины и я понял, что в клубе это главная цель и вторая цель — это продолжить выступать в еврокубках весной.

Шахтер — целая и сложная структура. За десять лет, которые я провел в Порту, я понял, как нужно планировать и управлять 20 с лишним тренерами академии, как нужно планировать турниры, как планировать команды, контракты. Вся структура футбольного клуба — это очень сложный процесс.

Сейчас мой тренерский штаб чувствует себя в Шахтере прекрасно. У нас есть успех, благодаря работе абсолютно всех деталей: тренера, администрации, игроков, персонала, генерального директора и президента. Все мы являемся важными деталями и выполняем одну миссию. Это позволяет нам быть успешными и прогрессировать в нашей работе. У нас есть постоянные встречи с администрацией и президентом клуба, мы решаем, что нам нужно, как сделать талантливого игрока эффективным. Просто талант — это ничего, это ноль. Талант нужно развивать", — сказал Каштру клубной пресс-службе "горняков".

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