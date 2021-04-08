Украина

Универсал киевлян поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Днепром-1.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал предстоящий поединок 21-го тура УПЛ против Днепра-1, который еще ни разу не проигрывал во второй половине сезона.

"Просматриваем уже матчи Днепра-1, да и без этого видели их игры, знаем, как они действуют. Сильная крепкая команда, видно, что добавили после первого круга, хотя и тогда было нелегко с ними. Тактически хорошо подкованы, строго играют в обороне, хорошо выбегают в контратаки. Хорошие центральные полузащитники, которые видят поле, могут отдать передачу за спину, впереди есть нападающие, которые хорошо выбегают, поэтому всегда нужно быть начеку.

Они строго играют в обороне, с большой концентрацией, выполняя установку тренера. Также у них есть своя тактика, от которой они отталкиваются, и правильно перестраиваются по ходу игры. Повторюсь, мы разбираем Днепр-1 на теоретических занятиях, и тренерский штаб подробно нам объясняет, как нужно действовать, чтобы сыграть на слабых качествах соперника.

Чемпионство? На каждую игру нужно выходить, как на последнюю. Конечно, в каждом матче мы думаем только о победе, в противном случае шансов обыграть соперника будет мало. Поэтому тренер нас настраивает только на победу в каждой игре. Любая потеря очков нивелирует все наши предыдущие успехи", — приводит слова Караваева официальный сайт "бело-синих".

Ранее сообщалось, что Цыганков и Дуэлунд вернулись в общую группу Динамо.

Напомним, матч Динамо — Днепр-1 пройдет в субботу, 10 апреля, в 17:00 по киевскому времени.