Украина

Два атакующих игрока киевского клуба восстановились после травм.

Динамо под руководством Мирчи Луческу продолжает подготовку к ближайшему матчу 21-го тура украинской Премьер-лиги против Днепра-1. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

В сегодняшней тренировке в общей группе принимали участие два полузащитника Микель Дуэлунд и Виктор Цыганков, которые пропустили последние матчи киевлян из-за травм.

Цыганков из-за травмы не играл с середины марта и по этой же причине пропустил мартовские матчи сборной Украины. До этого он провел 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 ассистов.

У Дуэлунда только три поединка за киевский клуб в текущей кампании. Датчанин часто попадает в лазарет из-за травм и он дважды переболел коронавирусом.

Напомним, матч Динамо — Днепр-1 пройдет в субботу, 10 апреля, в 17:00 по киевскому времени.

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