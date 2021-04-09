Украина

Лидеры Миная решили остаться в команде.

Руководство Миная достигло договоренности о продлении контрактов с нападающим Анатолием Нуриевым и защитником Тарасом Сакивым — сообщил официальный сайт клуба.

Нуриев, выступающий за Минай с 2018 года, и Сакив, присоединившийся к команде в 2020-м, сезон-2021/22 проведут в составе закарпатцев.

В нынешнем сезоне Нуриев провел в составе Миная 20 матчей во всех турнирах (8 голов), а Сакив сыграл 15 поединков (1 гол).

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