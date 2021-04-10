Украина

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария дома не сумела обыграть Унион Берлин (1:1).

Мюнхенцы вышли на матч в экспериментальном составе. Однако именно они вышли вперед в матче. На 68-й минуте голом отметился Мусиала.

Но Унион бился до конца. На 85-й минтуе удача улыбнулась Ингвартсену, который прошил ворота Нойера и сравнял счет в игре, 1:1.

Бавария — Унион 1:1

Голы: Мусиала, 68 — Ингвартсен, 85

Бавария: Нойер, Сарр, Хави Мартинес, Боатенг (Павар, 66), Станишич, Киммих, Данташ (Скотт, 66), Мусиала (Ньянзу, 74), Шупо-Мотинг (Алаба, 58), Мюллер, Коман (Сане, 46).

Унион Берлин: Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц (Рюэрсон, 67), Андрих, Премель, Эндо (Гентнер, 80), Крузе (Тойхерт, 72), Муса (Похьянпало, 72), Бюльтер (Ингвартсен, 67).

Предупреждения: Сарр, Ньянзу.