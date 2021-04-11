Украина

Нападающий донецкого Шахтера поделился впечатлениями от победы над Мариуполем.

В рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги донецкому Шахтеру удалось одержать сравнительно легкую победу (3:0) над Мариуполем в условиях гостевого противостояния на поле НСК Олимпийский.

Мариуполь — Шахтер 0:3 Видео голов и обзор матча

Автор дубля в отчетном поединке — нападающий "горняков" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес — в своем после матчевом интервью телеканалу Футбол уделил внимание предельному уровню концентрации во всех матчах до конца сезона.

"Очень счастлив, доволен результатом. Очень важно продолжать быть сконцентрированными во всех матчах. Команда показала, что действительно хочет победить. Всех игроков с этим поздравляю.

У футболистов есть взлеты и падения. Не всегда все происходит так, как ты хочешь. Не всегда можешь забивать. Но самое главное — продолжать работать. Быть сконцентрированным на работе, хорошо готовиться, потому что только так победы будут даваться", — подытожил свой комментарий украинец.

В следующем туре донецкий Шахтер ожидает очередной домашний поединок на НСК Олимпийский, однако соперником команды Луиша Каштру на этот станет киевское Динамо.