Украина

Специалист рассказал о проигрышном матче.

Главный тренер Миная Николай Цымбал прокомментировал поражение от Руха в матче УПЛ.

"Мы ехали сюда, чтобы не проиграть. Рассчитывали на победу. У нас был план на игру. Мы планировали в среднем блоке быстрый отбор мяча и быстрый переход из обороны в атаку. Пользуясь тем, что крайние защитники Руха высоко поднимаются, есть хороший способ создать момент.

Предпосылки к этому были, но, к сожалению, когда мяч доставлялся в финальную треть, нам не хватало индивидуального мастерства, чтобы забить гол или даже отдать точную передачу".

"Мои претензии к арбитрам — это были эмоции во время игры. Судейство не хочу комментировать. Судьи ошибаются, как и футболисты. Считаю, что предвзятого судейства не было. Были ошибки, но они не повлияли на ход игры.

Что касается Милевского, то 90 минут ему тяжело находиться на футбольном поле при наших тактических задачах. Где есть быстрый переход, отбор, где нужно возвращаться, вперед бежать.

Он больше для позиционных атак, но у нас сегодня был немного другой план на игру. Мы на Артема рассчитываем, как на полноценного футболиста Миная", — сказал Цымбал на пресс-конференции.

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