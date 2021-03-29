ЧМ-2022. Отбор

Форвард "горняков" отметился голом за неделю до своего 34-летия.

Нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор смог забить свой дебютный гол в национальной команде в матче второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Финляндии (1:1). Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

На момент первого забитого мяча в футболке национальной команды ему было 33 года и 358 дней, что означает, что он стал самым возрастным автором дебютного гола в составе сборной Украины.

До этого этот рекорд возглавлял Эдмар, который забил первый мяч за сборную Украины в 33 года и 82 дня. За ним идут Александр Горшков (33 года и 48 дней), Марлос (31 год и 92 дня) и Сергей Валяев (30 лет и 147 дней).

Также Мораес стал 76-м игроком, который смог забить гол в составе сборной Украины в ее истории.

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