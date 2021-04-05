Украина

Украинский форвард достиг отметки в 100 забитых голов в матчах УПЛ.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал свой дубль в матче против Ворсклы (2:0) в свой день рождения.

"Очень важный и особенный день! Накануне ночью я обдумывал свой последний год, с прошлого дня рождения и до этого. Прошел в жизни через многие сложные моменты, потерял нескольких важных для меня людей. Это был очень тяжелый период, который я провел, не общаясь ни с кем, кроме своей семьи.

Понимаю, что и весь мир также переживает сложное время. Но сейчас – очень особенный день. Я многому научился и увидел близких людей, тех, кто действительно меня поддерживал, – в клубе, в сборной, моих друзей, семью, болельщиков. Я счастлив сегодня видеть тех, кто меня поддерживает всегда. Очень важная победа Шахтера, мой день рождения, два мяча и 100 голов в УПЛ", — сказал Мораес в интервью пресс-службе "горняков".

Также Мораес прокомментировал свое достижение — украинец добрался до отметки в 100 голов в матчах УПЛ, а также поделился своими мыслями о борьбе за чемпионство.

"Большая честь. В течение всех этих лет партнеры меня поддерживали, со времени игры в моем первом клубе в Украине, донецком Металлурге, и до сегодняшнего дня. Я очень рад такой хорошей истории в этой стране. Для меня важно всегда побеждать, всегда помогать клубу. Важно поддерживать менталитет победителя. Конечно, 100 голов в чемпионате – очень хороший рубеж в карьере.

Борьба за чемпионство? Реально ли догнать Динамо? Вне всяких сомнений! Мы будем бороться до конца, отдавать все на поле, у нас есть шансы", — добавил Мораес.

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