Украина

Наставник Миная рассказал о травмах и кадровых изменениях в клубе.

Главный тренер Миная Николай Цымбал рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде, а также сообщил, что клуб расторг контракт с защитником Данилом Карасем.

"Лопыренок травмировался. Был удар в спину коленом со стороны игрока Руха. Ковтун травмирован, он восстанавливается после травмы.

С Карасем прекращено сотрудничество по согласию сторон", — приводит слова Цымбала ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, Карась перебрался в Минай лишь в январе этого года. На счету бывшего защитника Динамо пять проведенных поединков.

После 20 матчей Минай замыкает турнирную таблицу УПЛ на 14-м месте, набрав 15 очков. Столько же очков у Львова. Последние четыре команды чемпионата Украины разделяют всего лишь четыре очка.

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