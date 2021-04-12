Украина

Бразильский защитник не до конца восстановился.

Шахтер провел тренировочное занятие на базе в Святошино, тем самым начав цикл подготовки к принципиальному мату против Динамо.

Луиш Каштру пока что не может рассчитывать на Исмаили и Евгения Коноплянку. Бразилец занимался по индивидуальной программе и вскоре может вернуться в общую группу.

Что касается Коноплянки, то он продолжает восстанавливаться после повреждения. О его сроках возвращения неизвестно.

Примечательно, что несколько дней назад Исмаили вернулся в общую группу, но, видимо, медицинский штаб поменял его план восстановления.

Напомним, матч Динамо — Шахтер состоится в субботу, 17 апреля, в 19:30 по киевскому времени.