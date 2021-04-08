Украина

Хочолава и Коноплянка работают по индивидуальной программе.

Шахтер продолжает готовиться к матчу 21-го тура чемпионата Украины против Мариуполя — сообщает официальный сайт "горняков".

К работе в общей группе команды Луиша Каштру приступили Исмаили и Виктор Корниенко.

Давид Хочолава занимался отдельно. Индивидуальная программа восстановления после травмы и у Евгения Коноплянки.

Матч Мариуполь — Шахтер состоится в субботу, 10 апреля, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 14:00.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.