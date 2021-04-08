Хочолава и Коноплянка работают по индивидуальной программе.
Исмаили и Дентиньо, фото ФК Шахтер
08 апреля 2021, 17:43
Шахтер продолжает готовиться к матчу 21-го тура чемпионата Украины против Мариуполя — сообщает официальный сайт "горняков".
К работе в общей группе команды Луиша Каштру приступили Исмаили и Виктор Корниенко.
Давид Хочолава занимался отдельно. Индивидуальная программа восстановления после травмы и у Евгения Коноплянки.
Матч Мариуполь — Шахтер состоится в субботу, 10 апреля, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 14:00.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.