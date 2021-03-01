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Украинец провел свой первый матч за польский клуб в основном составе.

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов, который выступает за Легию на правах аренды, попал в символическую сборную 19-го тура чемпионата Польши. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В поединке 19-го тура польской лиги Легия минимально обыграла Гурник Забже (2:1) и в этом матче в основном составе на поле вышел Шабанов, который провел все 90 минут. Для Артема это был второй поединок в новом клубе, в котором он будет выступать до конца нынешнего сезона.

Также отметим, что в состав Легии перешел еще один футболист Динамо Назарий Русин, который пока еще не дебютировал за варшавскую команду. Он также будет выступать в Польше до конца сезона.