Украина

Полузащитник "горняков" прокомментировал грядущий матч с киевлянами.

В рамках центрального поединка 22-го тура чемпионата Украины Шахтер сыграет против Динамо и попытается обострить борьбу за чемпионство.

"Понятно, что мы готовимся с двойной ответственностью. Для Шахтера это всегда принципиальный матч, поэтому каждый осознает ответственность и готовится в полных кондициях. Мы готовимся к Динамо с двойными усилиями.

Мы проиграли Суперкубок, в чемпионате выиграли и сейчас очень важный матч. Для нас — больше в плане имиджа, для них — в плане турнирной таблицы. Даже при ничейном результате это существенно добавит им шансов на чемпионство, а нам нужна только победа. Мы будем стараться ее добыть", — сказал Степаненко в эфире Футбол NEWS.

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится 17-го апреля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.