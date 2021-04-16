Украина

Репетиция основного классического противостояния Украины осталась за киевлянами, которые забрались на первое место в турнирной таблице.

В поединке 22-го тура молодежного украинского первенства встречались лидеры турнирной таблицы — Шахтер и Динамо, которых разделяло всего лишь одно очко.

Киевская команда вышла вперед в середине первого тайма, когда Владислав Ванат замкнул прострел с правого фланга, находясь во вратарской. Затем Ванат повторил свой подвиг в середине второго тайма, когда завершил классную комбинацию "бело-синих", оформив дубль.

Благодаря этой победе Динамо возвращается на первое место турнирной таблицы молодежного первенства чемпионата Украины, опережая Шахтер на два очка и имея при этом игру в запасе.

Напомним, матч УПЛ Шахтер — Динамо состоится 17-го апреля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Шахтер U-21 — Динамо U-21 0:2

Голы: Ванат, 27, 71

Шахтер U-21: Турбаевский, Капинус, Удод, Якуба, Булеза, Шостак, Приходько (Шолар, 85), Кобак (Свитюха, 72), Хромей (Гуров, 75), Микитишин (Чирук, 78), Вьюнник

Динамо U-21: Моргун, Михайленко, Вивчаренко, Дуэлунд (Волошин, 46), Ванат, Бражко (Тлумак, 77), Кузик, Волошин, Скорко, Клейтон (Надольский, 82), Алибеков

Предупреждения: Приходько, Хромей, Якуба, Удод — Михайленко, Дуэлунд