Украина

Коуч может сменить Серию А на УПЛ.

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил, что донецкий Шахтер ведет переговоры по приглашению тренера Роберто де Дзерби из Сассуоло.

"Вечером состоялись неофициальные контакты между Шахтером и моим товарищем Де Дзерби. Буду очень счастлив и рад за Роберто", — сказал Кассано в интервью tuttomercatoweb.

Ранее уже ходили слухи о возможном назначении де Дзерби на пост тренера Шахтера в случае, если контракт не будет продлен с Луишем Каштру.

41-летний специалист возглавляет "нероверди" с 2018 года. До этого он успел поработать в Беневенто и других клуба.

Сассуоло в текущем сезоне идет на 8 месте в Серии А и практически не имеет шансов зацепиться за место в Лиге Европы.

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