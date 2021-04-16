Футболист покинул клуб после восьми лет выступлений.
ТАЙСОН, ФК ШАХТЕР
16 апреля 2021, 23:12
Вингер донецкого Шахтера Тайсон принял решение покинуть клуб и продолжить карьеру на родине в Интернасьонале.
Футболист попрощался с командой и получил приятные подарки от генерального директора "горняков" Сергея Палкина.
Бразильцу вручили футболку с 299 номером и статуэтку мяча также с аналогичной цифрой. Она символизирует количество игр, которые игрок провел за Шахтер.
Напомним, последние 11 лет Тайсон играл в Украине. В 2010 году он пополнил ряды харьковского Металлиста, а в 2013 перебрался в донецкий клуб.
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