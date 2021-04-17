Украина

Футболист был в сфере интересов киевского клуба.

Киевское Динамо интересовалось полузащитником польской Легии Бартошем Слишем. Об этом сообщает Meczyki.

Как стало известно источнику, киевский клуб хотел приобрести Слиша в 2020 году. Также за ним следило загребское Динамо.

Отметим, что Слиш перебрался в Легию из люблинского Заглембе зимой 2020 года. На данный момент его стоимость на портале Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне он провел 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал один голевой пас.

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