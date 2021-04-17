Фавориты противостояний

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В рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на поле НСК Олимпийский будет принимать киевское Динамо.

Шахтер — Динамо Киев

Суббота, 17 апреля, 19:30. НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр — Екатерина Монзуль (Харьков). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Вот и подошли мы к наиболее ожидаемому поединку в концовке сезона УПЛ. Хоть как-то остановить киевское Динамо на его пути к чемпионскому титулу может исключительно принципиальный соперник в лице донецкого Шахтера, но даже успех в очной дуэли фактически ничего не гарантирует коллективу Луиша Каштру в дальнейшем. Единственный положительный бонус, который "горняки" могут извлечь из этой дуэли — повод в дальнейшем "бить" в адрес Мирчи Луческу его же словами о том, что не может называть себя чемпионом команда, которая ни разу не обыграла прямого конкурента по ходу сезона.

О форме Динамо долго говорить не приходится — хорошо знакомый чемпионский, схожий на тот, что был у дончан в их триумфальных сезонах ранее. "Бело-синие" также продолжают сохранять за собой статус единственной команды "элиты" украинского футбола, которая не проигрывала на внутренней арене в 2021-м году. При этом, в последний раз очки киевлянами терялись еще в конце февраля — игра против черниговской Десны (1:1).

У Шахтера с результатами дела обстоят намного хуже. Во-первых, у коллектива Луиша Каштру уже есть два поражения, во-вторых — одно из них пришлось на встречу против ПФК Львов (2:3), после отрыв киевлян стал уже семь очков, и в дальнейшем можно было особо и не думать о потенциально возможном чемпионском титуле. Впрочем, "горняки" не опускают руки, и две последние встречи: против Ворсклы (2:0) и Мариуполя (3:0), провели и вовсе без пропущенных мячей.

Букмекеры считают, с небольшим преимуществом, фаворитом встречи донецкий Шахтер. Так, компания Фаворит предлагает на победу "горняков" коэффициент 2,13. Победа киевского Динамо оценена в 3,35, а ничейный результат — в 3,50.

Матч Шахтер — Динамо Киев начнется в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.