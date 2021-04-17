Украина

С функционером "горняков" сложно согласиться.

Перед стартом текущего сезона, когда стало известно, что Динамо возглавит Мирча Луческу, руководство Шахтера не лучшим образом отзывалось о румынском специалисте в свете того, что тот принял предложение принципиального соперника.

В одном из интервью генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что Мирча Луческу исчерпал себя.

"Луческу себя исчерпал. Клуб вырос, пошел вверх, а Мирча остался на прежнем уровне. Поэтому президент еще за полгода до окончания контракта Луческу дал задание подыскать новых кандидатов. Это решение было продуманным. Президент понимал на что идет.

Мирча дважды просился обратно и дважды получил отказ. Это было решение президента и откатывать его он не собирался".

В итоге Луческу возглавил Динамо и в первом же сезоне его команда дважды обыграла Шахтер — сперва в Суперкубке Украины (3:1), а затем в решающем матче чемпионата (1:0), что приблизило киевлян к завоеванию чемпионского титула. Для этого нужно в следующем туре набрать не меньше очков, чем Шахтер.

Как считаете Вы, исчерпал ли себя Мирча Луческу?