Украина

Хавбек "горняков" отметил хорошую форму капитана "бело-синих".

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко рассказал о предстоящем поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо, который будет вынужден пропустить из-за перебора желтых карточек капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук.

"Дисквалификация Сидорчука? Сергей сейчас набрал хорошую форму, забивает, играет важную роль в Динамо. То, что Сидорчук пропустит матч, для Динамо это минус, но я считаю, что Луческу найдет, кого поставить, молодых футболистов хватает. Думаю, сам Сергей не очень доволен тем, что получил желтую карточку.

Сколько бы матчей не было, с Шахтером он всегда особенный, все хотят в нем участвовать. Тем более, в такой форме, в которой Сидорчук сейчас находится, для него это было бы хорошо. Однако иногда происходит так, что эмоции берут верх, ты получаешь желтую карточку, а потом думаешь: зачем я это сделал?", — приводит слова Степаненко ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится 17-го апреля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.