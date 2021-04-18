Полузащитник "горняков" прокомментировал поражение от Динамо.
Тарас Степаненко, фото Шахтер
18 апреля 2021, 01:53
Шахтер минимально уступил Динамо в Киеве в рамках центрального поединка тура, что приблизило киевлян к чемпионскому титулу.
"Никаких оправданий и объяснений. Каждому игроку и всей команде есть над чем работать", — написал полузащитник в своем Instagram-аккаунте.
На данный момент расстояние между командами в турнирной таблице составляет десять баллов. До конца чемпионата осталось четыре поединка, а киевляне могут оформить чемпионство в следующем туре.
Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Шахтер — Динамо.