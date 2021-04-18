Украина

Football.ua рассказывает об одном из главных матчей сезона.

Главная футбольная битва в этом сезоне УПЛ, увы, состоявшаяся без зрителей по причине всем известных событий, получилась ровно такой, какой многие её и ожидали увидеть. Точнее, практически такой же, так как от "горняков" ожидались куда более интересные и эффективные действия в созидании, но на деле случился форменный провал. И дело тут даже не в итоговом результате, окончательно предрешившим исход чемпионской гонки, а именно в продемонстрированной игре подопечными Луиша Каштру. Но давайте обо всем по порядку.

Первая четверть часа прошла с небольшим преимуществом "оранжево-черных", создавших как минимум два довольно перспективных момента – сперва Манор Соломон красиво разобрался на фланге с Александром Караваевым, но пробил выше ворот, а вскоре опасный удар удался уже Сергею Кривцову, однако с этим выстрелом справился Георгий Бущан. Удивительно, что следующую хоть сколько опасную ситуацию Шахтер создаст уже ближе к эндшпилю.

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Динамо дважды в сезоне обыграло Шахтер

Весомую роль в столь беззубой игре хозяев стало то, что Динамо провело близкий к идеалу поединок в обороне, невероятно уверенно, дисциплинированно и эффективно ограничивая сопернику пространство. Этому способствовала формация "бело-синих" – 4-4-2 при позиционной обороне, а, порой, даже 4-5-1. В паре с Артемом Бесединым ситуативно располагался то Карлос Де Пена, то Виталий Буяльский.

Как следствие "горняки" не могли проводить стремительные контратаки, а в позиционных мало что получалось – у дончан были огромные проблемы с продвижением мяча, что наблюдается у них уже не первый раз в текущей кампании.

Отсидевшись первые минуты в обороне, Динамо почувствовало, что такой Шахтер особой угрозы не несет и можно даже включать контрпрессинг на его половине поля сразу же после потери мяча. Киевлянам удавалось отбирать мяч у "горняков" на их половине поля.

В период с 20-й по 35-ю минуты таких возвратов мяча под свое владение было целых 4. Это и повлекло за собой создание той остроты у ворот Трубина, которая в итоговом результате конвертировалась в пенальти.

Отличный матч выдал полузащитник киевлян Александр Андриевский, принимавший неплохие решения с мячом, в частности, не раз разгонявший атаки своей команды длинными передачами на фланг, кроме того, заработавший решающий пенальти, уверенно реализованный Де Пеной.

Да, Шахтер больше владел мячом, и периодически строил свои атаки, вот только все они были не опасными.

Динамовцы грамотно выбирали позиции на поле, успевая читать действия оппонента, а "горняки" так и не смогли найти ключик к вскрытию вражеских редутов.

Даже появление Тете, заменившего антигероя донецкого клуба Маркоса Антонио, привезшего решающий одиннадцатиметровый, Дентиньо и Судакова никоим образом не изменило положение дел в атаке коллектива Луиша Каштру, ну а о наличии на изумрудном газоне Олимпийского Жуниора Мораеса зрители по-настоящему вспомнили лишь в последней десятиминутке, когда экс-форвард киевлян пытался заработать пенальти.

Отмечаем, что показатель xG и количество забитых голов полностью совпали в этом матче. (Шахтер – 0,06; Динамо – 1,05).

Таким образом, Динамо продлило свою беспроигрышную серию, не уступив в 13 матче украинской Премьер-Лиги к ряду, а также сделав свою коронацию, как нового/старого чемпиона страны, лишь вопросом ближайшего времени.

Шахтер же откровенно не выдерживал темп своего оппонента по ходу сезона в УПЛ, а большинство слабостей "горняков" отчетливо проявились и в этой игре. Команде необходима перезагрузка, в первую очередь, смена поколений, и отправка заслуженных ветеранов на не менее заслуженный отдых. Первым из таковых стан клуба покинул опальный Тайсон, кто будет следующим – покажет время.