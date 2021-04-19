Украина

На второй матч 1/2 финала турнира Александрия — Заря назначен Пасхал.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объявил о назначении судейских бригад на полуфинальные поединки Кубка Украины в сезоне-2020/21.

Оба поединка 1/2 финала турнира пройдут в среду, 21 апреля, и на обоих матчах будет работать система ВАР.

Поединок между Агробизнесом и киевским Динамо будет обслуживать Максим Козыряцкий из Запорожья. Его ассистентами будут Семен Шлончак и Виктор Матяш. Арбитр ВАР — Николай Балакин.

Матч Александрия — Заря доверили Игорю Пасхалу из Херсона, которому будут помогать Дмитрий Запороженко и Сергей Приступа. Арбитр ВАР — Денис Шурман.

Финал Кубка Украины пройдет 13 мая на стадионе в Тернополе.

Ранее Football.ua подвел итоги минувшего 22-го тура УПЛ.