На второй матч 1/2 финала турнира Александрия — Заря назначен Пасхал.
УАФ
19 апреля 2021, 12:33
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объявил о назначении судейских бригад на полуфинальные поединки Кубка Украины в сезоне-2020/21.
Оба поединка 1/2 финала турнира пройдут в среду, 21 апреля, и на обоих матчах будет работать система ВАР.
Поединок между Агробизнесом и киевским Динамо будет обслуживать Максим Козыряцкий из Запорожья. Его ассистентами будут Семен Шлончак и Виктор Матяш. Арбитр ВАР — Николай Балакин.
Матч Александрия — Заря доверили Игорю Пасхалу из Херсона, которому будут помогать Дмитрий Запороженко и Сергей Приступа. Арбитр ВАР — Денис Шурман.
Финал Кубка Украины пройдет 13 мая на стадионе в Тернополе.
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