Украина

Украинский защитник "бело-синих" поделился своими эмоциями перед матчем в Кубке Украины.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко прокомментировал предстоящий поединок против Агробизнеса в полуфинале Кубка Украины.

"Мы привыкли играть два раза в неделю, никаких проблем не будет с подготовкой к предстоящему поединку, поэтому готовимся в стандартном режиме. Сегодня провели тренировку, вчера было восстановление у тех футболистов, которые играли с Шахтером. Завтра тренировка, теория и вылет в Тернополь.

Мы разбирали игру с Шахтером и немного посмотрели матч Агробизнеса, думаю завтра уже более детально посмотрим на команду соперника. Смотрел их игры в Первой лиге и поединок с Шахтером прошлой стадии Кубка Украины.

Мы постараемся не допустить подобного. Обязаны не совершать таких ошибок как Шахтер. Агробизнес выбил еще и Ворсклу. Это очень сильная команда, которая смогла одолеть два клуба из УПЛ. Начнем с того, если они выигрывали, то редко пропускали. Это добротная, организованная команда, которая хорошо обороняется, знает свои сильные качества. Они сейчас борются за второе и третье места, за выход в УПЛ. Еще раз повторюсь, что они выбили две команды с УПЛ и это уже о многом говорит.

Надеюсь, что до пенальти дело не дойдет. Постараемся в основное время выиграть. Если тренер скажет бить один из пенальти, то буду бить. В последний раз, когда пробивали пенальти, меня заменили и тренер сам говорил, кто будет бить", — сказал Миколенко в интервью официальному сайту киевского клуба.

Напомним, матч Агробизнес — Динамо состоится в среду, 21 апреля, в 16:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в онлайн-трансляции на Football.ua.