Украина

Защитник "бело-синих" рассказал о подготовке киевлян к кубковому матчу против Агробизнеса.

Защитник киевского Динамо Денис Попов рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу 1/2 финала Кубка Украины против Агробизнеса.

"Наша субботняя победа над Шахтером была для болельщиков, для руководства клуба и всей команды. Обыграть принципиального соперника было очень важно, это принесло вдвое больше позитивных эмоций.

Настроение на тренировках было хорошим всегда. Сейчас немного выдохнули, поскольку матч с Шахтером был эмоционально и физически энергозатратным. Но у нас остались незаконченными два дела, нужно их довести до конца, а потом уже отдыхать.

Недооценка? Думаю, не будет, все профессионалы, да и с Мирчей Луческу невозможно расслабиться – он и сегодня нам говорил, что даже мысли не должно быть об этом.

Луческу? Это человек с огромным опытом, он многое прошел в футболе, поставил нам игру. Из тех тренеров, с которыми я работал, он один из самых сильных. В первую очередь, он привил нам уверенность в себе, в своих силах. У нас молодая команда, с тем же Шахтером играло всего два иностранца. А остальные свои воспитанники. И мы поверили в то, что многое можем", — сказал Попов в интервью пресс-службе "бело-синих".

Напомним, матч Агробизнес — Динамо состоится в среду, 21 апреля, в 16:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в онлайн-трансляции на Football.ua.