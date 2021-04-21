Украина

Президент петровского клуба прокомментировал произошедшее накануне покушение на себя.

Президент Ингульца Александр Поворознюк поделился подробностями происшествия со взрывом гранаты в своем кабинете.

По информации Футбол NEWS функционер петровского клуба не пострадал, однако отправился в больницу Кривого Рога. Также сам Поворознюк прокомментировал данное чрезвычайное происшествие.

"Произошедшее я ни с чем не связываю. Не могу прийти в себя и понять как это случилось. Одно только скажу: не знаю, как я выжил. Просто не знаю. Даже не знаю, что еще сказать.

Когда ты сидишь, говоришь просто ни о чем, улыбаемся все – и тут один из сидящих среди нас вытаскивает гранату, бросает на стол. Не понимаю вообще, как я выжил.

Меня накрывает столом – это меня и спасло. Столы и иконы меня накрывают, это меня и спасло", — сказал 50-летинй Поворознюк.

Также функционер отметил, что его клуб переживает о состоянии своего президента.

"Из клуба всю ночь звонили".

Сообщается, что в комнате в момент происшествия находилось три человека. Один погиб, второй находится в больнице.