Украина

Football.ua представляет анонс полуфинального матча Кубка Украины.

В 1/2 финала Кубка Украины Динамо отправится в Тернополь на встречу с Агробизнесом.

Агробизнес — Динамо

Среда, 21 апреля, 16:00. Тернополь, Городской стадион имени Р.Шухевича. Арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

На первый взгляд, вопрос о фаворите первого полуфинального матча Кубка Украины даже не должен стоять, ведь соперником Динамо, которое в нынешнем сезоне уже взяло Суперкубок и находится в шаге от завоевания чемпионского титула, будет противостоять единственный коллектив из квартета полуфиналистов, который не представляет УПЛ.

Однако, во-первых, Агробизнес ведет борьбу за выход в элиту, и, учитывая матч в запасе, потенциально опережает Металлист 1925 и занимает третье место, дающее путевку в Премьер-лигу. Так что спустя несколько месяцев, не исключено, команда из Волочиска будет противостоять киевлянам в чемпионате.

Ну и, во-вторых, в четвертьфинале Агробизнес выбил из борьбы Шахтер. Можно сколько угодно говорить, что ему просто повезло, но ведь и в 1/8 финала Агробизнес отправил на "заслуженный отдых" очень непростую в нынешнем сезоне Ворсклу.

Именно поэтому ни о каких шапкозакидательских настроениях в стане Динамо и речи не идет. Команда Мирчи Луческу готовится к встрече в Тернополе со всей серьезностью, ведь есть хорошая возможность выиграть не только очередной трофей, но и оформить украинский "требл". А соперник явно победу просто так не подарит.

Например, защитник Динамо Виталий Миколенко считает Агробизнес хорошо организованной командой, грамотно обороняющейся, и в случае чего он готов и к серии пенальти. Вторит ему и нападающий Артем Беседин, который отвергает даже мысль о возможной недооценке соперника.

Трезво оценивает шансы главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский, который не скрывает, что для его команды играть против Динамо в открытый футбол смерти подобно, однако не собирается и только отсиживаться в обороне. У наставника хозяев есть определенные тактические задумки, которые все смогут увидеть по ходу игры.

К сожалению для Агробизнеса, Мозиль, Дидык, Думанюк, Черненко, Шаповал и Петров не сыграют против киевлян из-за дисквалификаций и травм.

Путь к полуфиналу

Динамо начало борьбу за трофей-2021 с четвертьфинала, и эта стадия едва не стала для без пяти минут чемпиона Украины последней.

Поединок против Колоса не выявил победителя в игровое время, а в серии послематчевых пенальти точнее и удачливее оказались киевляне.

03.03.2021 1/4 финала Динамо — Колос 0:0 (пен.-4:3)

Агробизнес прошел всю турнирную дистанцию, причем одолел на своем пути не только представителей Второй лиги, но и Ворсклу, ведущую борьбу за еврокубки, и Шахтер, который до недавнего времени был главным претендентом на чемпионский титул.

Стоит отметить, что Агробизнес всех своих соперников одолел с минимальным преимуществом в счете.

16.09.2020 2-й этап Ужгород — Агробизнес 0:1

30.09.2020 1/16 финала Эпицентр — Агробизнес 1:2

02.12.2020 1/8 финала Агробизнес — Ворскла 1:0

03.03.2021 1/4 финала Агробизнес — Шахтер 1:0 (д.в.)

Ориентировочные составы