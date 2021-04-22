Украина

Наставник Зари прокомментировал вылет его команды из полуфинала Кубка Украины.

Александрия в домашнем полуфинале Кубка Украины против луганской Зари сумела, вместе с соперниками, показать напряженное противостояние в борьбе за последнюю путевку в решающий поединок, и была близка к проходу финал за счет победы в серии пенальти. Как итог, нервы оказались крепче именно у луганских футболистов.

Александрия — Заря 1:1 (3:4 пен.) Видео голов и обзор матча

После окончания поединка, главный тренер "полиграфов" Владимир Шаран в интервью телеканалу Футбол прокомментировал поражение его команды и первую в истории клуба проигранную футбольную лотерею.

"Это футбол. Значит, так должно было случиться. При моем руководстве мы впервые проиграли в серии пенальти. Поздравляем соперника с победой.

Мы готовились к этому поединку. Сами знаете, какие результаты были в предыдущих матчах. Мы понимали, что для нас это очень важно.

Благодарен нашим парням за работу. Болельщикам спасибо за поддержку. А 11-метровые — это лотерея.

Понятно, что мастерства нам не хватает, по сравнению с игроками Зари, но старались сравнять счет. В дополнительное время был хороший момент. После этого я почувствовал, что нам не повезет в серии пенальти.

Наказывать Стецкова и Дубру за нереализованные пенальти? Нет, не буду. А за что? Это лотерея.

Осталось сыграть четыре игры. Будем до конца работать. Я имею в виду, до конца этого сезона. А как будем играть — покажет игра", — подытожил Шаран.

Следующий поединок для Александрии вновь пройдет на поле стадиона Ника — против донецкого Шахтера.